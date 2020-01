publié le 25/01/2020 à 12:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Patrick Timsit dans On Refait La Télé !

Il y a trois semaines, Thierry Lhermitte annonçait dans l'émission son projet d'adapter la série Derrick pour le cinéma. Invité à réagir à ces propos, Patrick Timsit se dit partant : "J'adorerais ! De toute façon je le suis, on y va".

L'humoriste révèle que lorsque son ami comédien lui a parlé de cette idée la première fois, il ne l'a pas forcément pris au sérieux : "Je croyais que c'était une déconnade, franchement, parce qu'il a beaucoup de délires comme ça. Il est extrêmement drôle".

Patrick Timsit ne sait pas encore quel rôle pourrait lui être confié s'il participait au film. Cependant, une chose est sûre pour l'humoriste : il ne souhaite pas incarner le célèbre inspecteur. "Je préfère être au service de l'histoire que porter l'histoire de Derrick" explique-t-il.

Nous vous proposons de découvrir cette séquence dans son intégralité en vidéo ci-dessus...

Patrick Timsit, président au Festival de Luchon 2020

Du 5 au 9 février prochain aura lieu la 22e édition du Festival de Luchon, en plein cœur des Pyrénées. Créé en 1999, il récompense chaque année les productions télévisuelles de fictions française.



Fictions unitaires, séries, mini-séries, documentaires, programmes courts, web séries, web documentaires et séries digitales... Au total, ce sont plus de 70 projections qui vont être organisées cette année, avec plus de 1.000 professionnels accrédités et de nombreuses stars présentes.





Après Muriel Robin l'an dernier, en 2020, c'est Mimie Mathy qui sera mise à l'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Par ailleurs, le comédien, réalisateur et humoriste Patrick Timsit présidera le jury fiction composé, entre autres, de la productrice Laurence Bachman, de la comédienne Annelise Hesme, ainsi que l’actrice, scénariste et réalisatrice Juliette Tresanini.



La 22e édition du Festival des créations télévisuelles de Luchon se tiendra du 05 au 09 février 2020

Le jury documentaire, numérique et web, lui, sera présidé par la journaliste Michèle Cotta. L'invité d'honneur sera Yann Arthus-Bertrand. Le photographe et reporter en profitera pour dévoiler son dernier documentaire intitulé Woman, un mois avant sa sortie internationale. Ce sera le vendredi 7 février lors d'une journée dédiée au climat.



Patrick Timsit : L'ultime one-man-show ?

A l'aube de ses 60 ans, qu'il fêtera le 15 juillet prochain, Patrick Timsit a récemment annoncé un ultime one-man-show prévu pour 2020. Adieu… Peut-être. Merci… c’est sûr, c'est le titre de ce dernier seul-en-scène après lequel le comédien mettra un terme à sa carrière d’humoriste.



Le représentations devraient débuter au printemps. Après une tournée dans plusieurs villes de France, Patrick Timsit fera ses adieux dans la salle mythique de l'Olympia à Paris, du 26 décembre jusqu’au 3 janvier 2021.

"Adieu, peut-être... Merci, c'est sûr", l'ultime one-man-show de Patrick Timsit ?

Mais pourquoi l'humoriste veut-il arrêter ? "La peur du spectacle de trop" a-t-il expliqué avant d'ajouter : "Il faut savoir s'arrêter soi-même avant qu'on vous arrête". Une décision prise lors de son spectacle précédent On ne peut pas rire de tout, joué entre 2015 et 2016.



Patrick Timsit n'est pas le seul à vouloir tourner la page du one-man-show. L'humoriste Jean-Marie Bigard a également annoncé qu'il arrêterait sa carrière cette année.