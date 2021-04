Paris Hilton souffre encore de stress post-traumatique, 17 ans après sa sextape

publié le 20/04/2021 à 17:03

Mannequin, héritière, jet setteuse, tantôt actrice ou chanteuse, Paris Hilton a vu sa vie régulièrement étalée dans la presse people dans les années 2000. Une fortune qui fascine, obtenue principalement de son arrière-grand-père Conrad Hilton, fondateur de la chaîne d'hôtels Hilton, une personnalité sulfureuse, Paris Hilton a fait grandement parler d'elle en 2004, par le biais d'une sextape diffusée sur internet par son petit-ami de l'époque, Rick Salomon.

17 ans plus tard, la star américaine dévoile dans une interview accordée à Vanity Fair, relayée par le Huffington Post, qu'elle ne s'est jamais remise de l'engouement médiatique autour de cette sextape et qu'elle souffre toujours de stress post-traumatique. "Lorsque votre confiance est trahie comme ça et que le monde entier vous regarde et rit. La façon dont on parlait de moi dans les médias, voir ces choses en compagnie de ma famille, c’était juste déchirant", confie la Paris Hilton au magazine américain.

"C’est toujours là, au fond de mon esprit", poursuit la star qui était déjà revenue sur l'affaire de sa sextape dans son documentaire This Is Paris, diffusé sur YouTube en 2020. "Je me souviens juste qu’il a sorti la caméra, et qu’il m’a en quelque sorte poussée à le faire", disait-elle.