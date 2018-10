VIDÉO - Pamela Anderson en cage pour la cause animale

publié le 10/10/2018 à 18:25

Pamela Anderson enfermée dans une cage pour dénoncer les maltraitances contre les animaux d’élevage, c'est le message fort de la star américaine adressé aux Français et aux Européens. "Je vis en France depuis peu mais la défense des animaux me touche partout où je suis", témoigne l'actrice américaine depuis la place de la République à Paris.



"Personne ne peut supporter d'être en cage plus de quelques minutes alors que ces animaux y vivent toute leur vie. C'est inhumain", ajoute-t-elle. L'actrice hollywoodienne, à l'instar de l'écologiste Yannick Jadot également présent, entend ainsi persuader le plus grand nombre à signer une pétition européenne lancée par l'association CIWF.

"Il nous faut un million de signatures en un an dans sept États membres pour mettre fin aux souffrances animales", explique Léopoldine Charbonneaux, la directrice de CIWF (Compassion in World Farming). Soutenue par plus de 130 ONG, cette pétition prend la forme d'une Initiative citoyenne européenne pouvant contraindre la Commission européenne à légiférer en la matière.

Un recours à la cage trop systématique

Près de 370 millions d'animaux grandissent ainsi dans des cages chaque année en Europe, mais la situation est particulièrement critique en France, grand pays d'élevage. Ainsi, 65% des poules pondeuses vivent derrière les barreaux dans notre pays. Pour les lapins (97%) ou les cochons (99%), le recours aux cages est quasiment systématique.

