Pamela Anderson fait taire les rumeurs de séparation avec Adil Rami

Non, Pamela Anderson et Adil Rami ne sont pas séparés. L'actrice américaine a tenu à le confirmer dans un message posté sur Instagram. Elle répond notamment à de nombreuses rumeurs qui annonçaient sa séparation avec le défenseur international français.



Les festivités du titre de champion du monde d'Adil Rami ont beaucoup fait parler. Cet été, lui et sa compagne, Pamela Anderson, ont peu été vu ensemble alors que leur idylle avait été largement médiatisée depuis leur installation à Marseille. Il n'en n'a pas fallu moins pour que la presse people annonce un éloignement entre les deux tourtereaux. Mais l'actrice de 51 ans a décidé mettre les choses au clair dans un post à cœur ouvert sur Instagram.

"J'espère que les gens pensent à ses qualités de footballeur quand ils pensent à lui. Son histoire est une vraie source d'inspiration. Moi, je ne fais partie que de l'histoire d'amour. Je ne suis pas là pour l'empêcher de s'amuser. Adil Rami a célébré sa victoire à la Coupe du monde, et c'est normal. Il ne voulait pas que je sois avec lui en boîte de nuit, avec toutes ces filles faciles. Et moi non plus, je ne voulais pas y être. Laissons-le profiter, ça n'arrive qu'une fois dans une vie et je ne suis pas sa mère".