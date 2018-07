publié le 30/06/2017 à 10:42

Récompenser ceux qui œuvrent pour la visibilité des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bis et trans). Tel était l'objectif de la première édition des Out d'or, organisée par l'association des journalistes LGBT (AJL), jeudi 29 juin. Une façon de souligner l'engagement de journalistes, de rédactions mais aussi de personnalités politiques, d'artistes et même d'entreprises dans la promotion de la diversité et la lutte pour l'égalité des droits.



Le but de la cérémonie était de "valoriser le bon travail qui est fait par les journalistes et les acteurs de la sphère publique sur les questions LGBT", tout en parlant de "l'épineux problème du coming out", a expliqué Alice Coffin, membre de l'AJL.

Le footballeur Lilian Thuram, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot et les journalistes Claire Chazal et Daphné Bürki sont parmi les personnalités qui ont remis des prix au cours du gala. L'animateur Christophe Beaugrand, l'un des rares à avoir rendu publique son homosexualité, est également venu remettre un prix et a lu sur son smartphone les messages d'insultes qu'il recevait. Il a néanmoins ajouté qu'il recevait "surtout des messages de jeunes qui me disent que ça les a aidés". "La question de la visibilité dans les médias est très importante", a-t-il souligné.

Découvrez le palmarès complet

Adrian de la Vega a été récompensé de l'Out d'or de la personnalité de l'année pour ses vidéos informatives sur la transidentité.



Devenir il ou elle, de Lorène Debaisieux et Lise Barnéoud, a reçu l'Out d'or du documentaire. Il a été diffusé le 26 janvier 2017 sur France 5.



La "double peine" des migrants homosexuels, un article de Blaise Gauquelin paru le 11 octobre 2016 dans Le Monde, a été récompensé de l'Out d'or de l'enquête-reportage.



Toujours dans la presse, c'est L'Union-L'Ardennais qui a été récompensé de l'Out d'or de la rédaction engagée. Le journal avait publié, le 23 novembre 2016, dans son édition de Châlons-en-Champagne, un "mur de la honte" affichant les commentaires homophobes reçus sur son site après un article consacré à la campagne d'affiche contre le VIH qui mettait en scène des couples d'hommes. La rédaction avait également publié le lendemain un "mur de l'espoir" en affichant les commentaires des lecteurs qui, au contraire, avaient soutenus la campagne.



Presse encore mais cette fois, hors des frontières. C'est le journal Novaïa Gazeta qui a reçu l'Out d'or de la presse étrangère. Ce média russe est à l'origine des révélations, en avril 2017, sur les persécutions dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie.



La journaliste et écrivaine Leïla Slimani a été récompensée de l'Out d'or du coup de gueule pour sa prise de position contre la pénalisation de homosexualité au Maroc. Un moment fort qui avait eu lieu sur le plateau de C A Vous sur France 5, le 3 novembre 2016.



L'Out d'or de l'entreprise a été remis à Système U pour avoir diffusé une campagne publicitaire destinée à déconstruire les stéréotypes sexistes des catalogues de jouets.



La députée Chaynesse Khirouni a reçu l'Out d'or de la personnalité politique pour son engament sans faille dans les débats pour l'amélioration de la loi consacrée au changement d'état civil des personnes trans.



Enfin, l'Out d'or de la création artistique a été remis à la fois au réalisateur de 120 battements par minutes, Robin Campillo, et Amandine Gay pour son documentaire Ouvrir la voix.