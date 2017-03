Christophe Beaugrand ne peut pas s'empêcher de chanter

publié le 16/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a trouvé le ton à la radio alors qu'elle avait déjà le téléthon… Sophie Davant



Une Grosse Tête, reine de l'information qui sait bien traiter ses sujets… Christine Ockrent

Une Grosse Tête qui a fait une école de journalisme mais ça ne devait pas être la même que celle de Christine Ockrent…Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui selon la légende aurait inventé la catapulte en s'asseyant au bout d'un banc… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui ne travaille plus chez Air France mais qui a un tel succès qu'il pourrait bien se faire arracher sa chemise… Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui ne porte jamais de chaussettes parce qu'il ne veut que rien ne lui arrive à la cheville… Pierre Bénichou



Christophe Beaugrand

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !