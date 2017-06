Tinder s'ouvre de plus en plus à la communauté LGBTQI, à l'échelle internationale

publié le 23/06/2017 à 12:24

"Plus de genres" ("more genders", en VO), c'est le crédo de la nouvelle fonctionnalité de Tinder, maintenant disponible en France et qui sera également déployée en Espagne et en Allemagne, indique Tinder dans un communiqué vendredi 23 juin.



Jusqu'à présent sur la version française de la célèbre application, les seules définitions de genre possible étaient plutôt réductrices : "femme" ou "homme". Mais le spectre du genre est bien plus vaste que ces deux options - comme nous l'avons plusieurs fois démontré dans des témoignages, portraits, ou dans ce lexique du genre.

"Pour les personnes ne se reconnaissant pas dans cette binarité, comme par exemple certaines personnes trans, agenre ou non binaire, cette limite de choix posait d'évidents problèmes", explique l'appli américaine, où les utilisateurs peuvent donc choisir d'afficher ou non leur genre sur leur profil. S'ils font ce choix, ils peuvent sélectionner leur identité de genre dans une liste pré-définie ou rentrer le terme qu'ils souhaitent.

"Le fait qu'une plateforme comme Tinder affirme clairement qu'il n'existe pas que deux genres est un message fort Clémence Zamora-Cruz, porte-parole de l'Inter-LGBT Partager la citation





La liste de genres a été élaborée en collaboration avec les associations Inter-LGBT et Transgender Europe en France. Tinder avait déjà travaillé avec une association, GLAAD, pour lancer l'option aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni en novembre dernier.

13 millions de "matches"

"Le fait qu'une plateforme comme Tinder affirme clairement qu'il n'existe pas que deux genres est un message fort", commente dans le communiqué Clémence Zamora-Cruz, porte-parole de l'Inter-LGBT.



"Jusqu'à présent, nous avons constaté plus de 13 millions de matches concernant des personnes qui ne s'identifient ni en tant qu'homme, ni en tant que femme [aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada]. Nous espérons que cette mise à jour garantira à nos membres trans ou autre une meilleure expérience", a réagi de son côté Sean Rad, président fondateur de Tinder.