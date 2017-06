publié le 12/06/2017 à 22:53

Depuis plus d'un an, les utilisateurs de Facebook ont ajouté au traditionnel "pouce bleu" six nouvelles émoticones, appelées "réactions", pour réagir aux statuts et aux publications de leurs amis. Depuis le début du mois de juin, le réseau social de Marc Zuckerberg a créé un nouvel emoji à l’occasion du "mois des fiertés" : le bouton "pride", symbolisé par le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT.



Aux États-Unis, la majorité des "Marches des fiertés" - plus communément appelées Gay Pride -, et des manifestations LGBT se tiennent durant le mois de juin. Il ne s’agit pas de profiter d’une météo plus clémente, mais avant tout de commémorer les émeutes new-yorkaises de Stonewall, en 1969, qui avaient marqué un tournant dans les revendications de la communauté LGBT aux États-Unis, comme le relèvent nos confrères de 20 Minutes.

Des critiques régulières sur le cyber-harcèlement

"Au moment où les fêtes de la fierté débutent partout dans le monde, Facebook est fière d’apporter son soutien à notre communauté dans sa diversité, avec ceux qui se sont eux-mêmes identifiés comme gay, lesbienne, bisexuel, transgenre [...]", a annoncé l’entreprise californienne dans un communiqué le 5 juin dernier. Jusqu’à la fin du mois de juin, Facebook propose à ses utilisateurs un large éventail de calque aux couleurs arc-en-ciel pour personnaliser sa photo de profil, mais aussi l’utilisation d’un nouvel émoticone "pride".

Un aperçu du nouvel émoticône "pride" sur Facebook. Crédit : Capture Facebook

Pour voir utiliser ce nouvel emoji de réaction, il suffit tout simplement sur la page Facebook LGBTQ et de cliquer sur le bouton "J’aime". Malgré le soutien régulièrement affiché par Facebook pour la communauté LGBT, beaucoup d’associations soulignent que les propos homophobes continuent de proliférer sur Facebook. "Malgré un signalement régulier par l’association de propos haineux à l’égard des personnes LGBT sur Facebook, Twitter et plusieurs blogs, les grands acteurs d’Internet ne mettent toujours pas en œuvre les moyens suffisants pour protéger leurs utilisateurs et faire appliquer la législation française en vigueur", souligne SOS Homophobie dans son rapport annuel.