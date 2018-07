publié le 28/01/2017 à 17:24

Ce samedi 28 janvier, l'invité politique de On n'est pas couché est Rama Yade. L'ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme est candidate à l'élection présidentielle. Celle qui a travaillé sous le gouvernement Fillon viendra présenter son ouvrage À l'instant de basculer aux éditions du Net alors que l'actualité politique est marquée par l'Affaire Penelope Fillon.



Yann Moix et Vanessa Burggraf, les deux chroniqueurs de l'émission interrogeront également la comédienne Nathalie Baye et le réalisateur Philippe Lacheau pour le film Alibi.com. Une comédie qui sera dans les salles le 15 février 2017.

Dans la suite de l'émission, Laurent Ruquier recevra Philippe Besson pour son livre Arrête avec tes mensonges aux éditions Gallimard. Philippe Croizon, le premier pilote quadri-amputé et participant au Dakar 2017 sera lui aussi invité, interrogé sur son livre Plus fort la vie, aux éditions Arthaud Poche. Pour clore l'émission, c'est la chanteuse Imany qui viendra présenter son nouvel album The Wrong Kind of War. Elle est actuellement en tournée dans toute la France.