Les invités répondront tour à tour aux questions de Laurent Ruquier, Yann Moix et Vanessa Burgraff ce samedi 21 janvier.

Crédit : MARTIN BUREAU AFP Jean Lassalle, vice-président du MoDem et candidat à l'élection présidentielle 2017.

par Eléanor Douet publié le 21/01/2017 à 18:10

Ce samedi 21 janvier, l'invité politique de On n'est pas couché est Jean Lassalle. Le député-maire des Pyrénées-Atlantique est candidat à l'élection présidentielle. Celui qui siège à l'Assemblée nationale comme député non inscrit présentera son livre Un Berger à l’Élysée aux éditions de La Différence. Yann Moix et Vanessa Burggraf interrogeront également l'écrivaine et journaliste Claude Sarraute. Celle-ci vient de sortir Encore un instant, un livre sur la fin de vie, plein d'humour et de franc-parler.



Dans la suite de l’émission les intervieweurs feront face au délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémont, qui présente son livre Sélection officielle et le long-métrage Lumière ! L’aventure commence, qu’il a composé et commenté, en salles le 25 janvier 2017.



Autres invités : Nina Léger, écrivaine, pour son nouveau livre, Mises en pièces et Samuel Le Bihan et Pascal Demolon, comédiens qui viennent parler de la pièce Les discours dans une vie, de Laurent Chalumeau.