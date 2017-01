Le candidat à la primaire de la gauche répondra tour à tour aux questions de Yann Moix et Vanessa Burgraff ce samedi 14 janvier.

Crédit : ALAIN JOCARD / AFP Manuel Valls a dévoilé son programme à la Maison de la Chimie à Paris le 3 janvier 2017

par Clémence Bauduin publié le 14/01/2017 à 15:05

On n'est pas couché, le talk-show de Laurent Ruquier, diffuse sa deuxième émission de l’année ce samedi 14 janvier aux alentours de 23h15 sur France 2. Cette semaine, l'invité politique est Manuel Valls, l’ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la gauche qui se déroulera les 22 et 29 janvier. L’ancien maire d’Evry est en pleine campagne, deux jours après le premier débat de la primaire de "la Belle alliance populaire". Si Arnaud Montebourg a été désigné comme le candidat le plus convaincant par 29% des téléspectateurs selon un sondage Elabe, Manuel Valls le talonne de près (26%).





Yann Moix et Vanessa Burgraff interrogeront également l’essayiste Agnès Verdier-Molinié, après la parution de son livre-programme Ce que doit faire le prochain président. La dirigeante de l'Ifrap, un laboratoire d'idées libéral, y détaille toutes les réformes qu’elle juge indispensables pour le prochain quinquennat.



Comme à l’accoutumée, une partie de l’émission sera consacrée à l’actualité culturelle. On retrouvera ainsi le comédien Guillaume de Tonquédec, actuellement sur scène dans La Garçonnière. Les danseurs Nicolas Archambault et Fauve Hautot viendront présenter leur comédie musicale Saturday Night Fever, tandis que l’humoriste Ahmed Sylla se confiera sur sa participation au film L’Ascension de Ludovic Bernard.