"On n'est pas couché" : Elie Semoun et Muriel Robin invités ce 20 octobre

Toujours pas d'invité politique ce samedi 20 octobre dans On n'est pas couché. Laurent Ruquier et ses deux polémistes Christine Angot et Charles Consigny accueillent en revanche le journaliste de RTL Marc-Olivier Fogiel, qui vient faire la promotion de son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?.



Elie Semoun sera également présent sur le plateau de France 2 pour présenter son album Des paroles en l'air. À ses côtés, l'actrice Muriel Robin viendra parler de son livre Fragile, sorti le 18 octobre aux éditions XO.

Au programme également, un duo qui promet d'apporter un grain de folie à l'émission. Jean-Paul Gaultier et Cristina Cordula viendront présenter le Fashion Freak Show, un spectacle conçu par le célèbre couturier, aux Folies Bergères à Paris. Enfin, Clelia Renucci sera présente pour évoquer son livre Concours pour le paradis.