publié le 07/09/2019 à 17:23

Comme chaque samedi, à partir de 23h20 sur France 2, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, Gilles Martin Chauffier, journaliste et écrivain et Géraldine Muhlmann, journaliste et politologue, reviendront sur l'actualité de la semaine ainsi que les sorties culturelles à venir, dans son émission On n'est pas couché. Ce samedi 7 septembre, l'animateur recevra notamment Muriel Robin et Gaspard Gantzer.

L'humoriste et comédienne, viendra présenter son spectacle Et Pof, dans lequel elle reprend ses sketchs cultes. Gaspard Gantzer accompagné d'Isabelle Saporta sont quant à eux invités pour le livre Nous autres Parisiens aux éditions Fayard.

Laurent Ruquier recevra également Cédric Klapisch et François Vil pour le film Deux moi, qui sortira le mercredi 11 septembre en salles. Une comédie qui retrace le parcours d'un homme et une femme, victimes de la solitude des grandes villes et dont les chemins vont se croiser.

Seront également sur le plateau, la journaliste Sonia Mabrouk qui présentera son livre Douce France où est (passé) ton bon sens, aux éditions Plon, l'écrivain Olivier Adam pour pour le livre Une partie de badminton aux éditions Flammarion, l'humoriste Alex Ramirès pour le spectacle Sensiblement Viril et enfin le comédien et metteur en scène Maxime D'Aboville pour la pièce de théâtre Je ne suis pas Michel Bouquet de Michel Bouquet.