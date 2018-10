"On n'est pas couché" : Michel Drucker et Gérard Darmon invités ce 13 octobre

On refait les courses

La chaîne n'a cependant pas précisé l'identité des autres invités de l'émission du soir. Il a été annoncé des "invités surprises" sur le plateau de Laurent Ruquier dès 23h20. L'habituel invité politique sera aussi présent, son nom n'a pas non plus été dévoilé.

Un plateau éclectique, ce samedi 13 octobre pour cette nouvelle émission d'On n’est pas couché. Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny accueillent notamment Michel Drucker pour la sortie de son dernier ouvrage Il faut du temps pour rester jeune, aux éditions Robert Laffont. Seront également présents sur le plateau de France 2 l'acteur Gérard Darmon , pour la pièce de théâtre L’ordre des choses de Marc Fayet, ainsi que le rappeur Disiz La Peste , à l'occasion de la sortie de son dernier album Disizilla.

