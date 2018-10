publié le 06/10/2018 à 15:23

Un plateau très pop et très rock, ce samedi 6 octobre dans le studio d’On n’est pas couché. Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny accueillent la chanteuse Joyce Jonathan, dont le nouvel album, On, est sorti ce vendredi 5 octobre. Côté rock, les téléspectateurs pourront compter sur la présence du journaliste et critique musical Philippe Manœuvre. Ce dernier publie le bien nommé Rock (ma vie est un roman) (éd. Harper Collins).



Seront également présents en plateau la journaliste Olivia de Lamberterie, l'écrivain Boualem Sansal ainsi que les acteurs et cinéastes Romane Bohringer et Philippe Rebbot. Olivia de Lamberterie présentera son ouvrage, Avec toutes mes sympathies (éd. Stock), qui aborde la question du suicide à l'aune de sa propre expérience, celle de la disparition de son frère en 2015.

Boualem Sansal sera présent pour parler de son huitième roman, Le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu (éd. Gallimard). Enfin Romane Bohringer et Philippe Rebbot présenteront leur film, L'Amour Flou, qui dépeint le concept de vie qu'ils ont mis en place pour que leur séparation n'altère pas la vie de leurs enfants.