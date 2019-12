Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché"

publié le 14/12/2019 à 15:42

On n'est pas couché revient ce samedi 14 décembre, diffusée après l’émission Les Grosses têtes refont l'année. Laurent Ruquier sera entouré de la philosophe Adèle Van Reeth et du journaliste Claude Askolovitch, qui viendra pour la première fois sur le plateau.

Ils recevront la journaliste Patricia Tourancheau, spécialiste de l'affaire Grégory, qui présentera son ouvrage Grégory la machination familiale, aux éditions Seuil. Elle est également la co-réalisatrice de la mini-série Netflix Grégory. Étienne Sesmat, directeur de la rédaction Le Média et capitaine de la gendarmerie en charge de l'affaire à l'époque, viendra également parler de son livre Les Deux affaires Grégory, aux éditions Belfond.



Anne Roumanoff, présentera son dernier ouvrage Divorcée et joyeuse aux éditions du Cherche Midi et Cristina Cordula, pour #BeYourself aux éditions Larousse. André Manoukian, nous parlera de sa conférence psycho-érotique pianotée Le Chant du périnée, actuellement au théâtre de l’Œuvre, jusqu’au 30 décembre, les lundis à 20 heures.

Enfin, le journaliste Denis Robert présentera quant à lui la BD Une erreur de parcours aux éditions Dargaud et son livre J'ai tué le fils du chef aux éditions Hugo Doc. Marc Lambron, viendra présenter son Carnet de bal, 4 aux éditions Grasset. Mourad Tisimpou, sera également sur le plateau pour la promotion de son album Prémices chez Decca Records.