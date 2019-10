"On n'est pas couché" : Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal parmi les invités

Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, le 22 octobre 2019.

publié le 26/10/2019 à 11:05

Le plateau d'On n'est pas couché sera encore une fois très éclectique ce samedi 26 octobre. Pour l'occasion, Laurent Ruquier sera entouré de deux nouveaux "témoins", puisque les deux chroniqueurs qui l'accompagnent changent désormais à chaque numéro. Il s'agira pour cette fois de la journaliste Sonia Mabrouk et de l'écrivain Philippe Besson.

Tous trois auront face à eux Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, venus présenter le film qu'il a réalisé et dans lequel ils jouent tous les deux, intitulé Mon chien stupide (sortie prévue le 30 octobre). Deux autres comédiens seront également présents : Alice Dufour et Guillaume de Tonquédec, à l’affiche de la pièce Sept ans de réflexion de George Axelrod, mise en scène par Stéphane Hillel.

L'auteure Céline Alvarez parlera de son nouveau livre, Une année pour tout changer (éd. Les Arènes). Le journaliste Jean-Michel Aphatie viendra lui aussi évoquer la sortie de son livre Mon service militaire (éd. Flammarion). Enfin, le réalisateur et écrivain Santiago H. Amigorena sera lui aussi de la partie. Il présentera son livre Le ghetto intérieur (éd. POL).