"On n'est pas couché" : Black M et Véronique Genest invités de Laurent Ruquier

publié le 12/10/2019 à 18:42

Cette saison, Laurent Ruquier a décidé de s'entourer de deux chroniqueurs différents chaque semaine. Ce samedi 12 octobre, l'animateur sera accompagné de l'écrivain et philosophe Raphaël Enthoven et de l'écrivaine Gaël Tchakaloff pour endosser le rôle de chroniqueurs. Musique, littérature et politique seront au menu de cette émission.

Plusieurs personnalités vont se succéder dans le fauteuil de l'invité, parmi lesquels Black M, qui viendra présenter son album Il était une fois.... On retrouvera également la comédienne Véronique Genest qui viendra cette fois en tant qu'écrivaine pour présenter son livre "Mes arrêts sur image", paru chez Flammarion, sur les grands questionnements de sa vie.

Claire Berest nous parlera quant à elle de son ouvrage Rien n'est noir, dans lequel l’auteure revient sur le dramatique accident de tramway qui laissa la peintre Frida Kahlo handicapée à vie.

Aurélien Taché, invité politique de la semaine

C'est Aurélien Taché qui sera l'invité politique de ce samedi. Le député de La République En Marche commentera l'actualité politique de la semaine et reviendra probablement sur le rejet de la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen ce jeudi 12 octobre.

Le dernier invité sera Xavier Force, l'illustrateur présentera sa BD Les Indégivrables - Chaud devant !, paru chez Buchet-Chastel. Il dénonce avec humour l'inaction des politiques dans la lutte contre le réchauffement climatique en mettant en scène des petits manchots comme personnages dans sa BD.