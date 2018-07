publié le 29/04/2017 à 18:00

Alors que les deux candidats à l'élection présidentielle mènent leurs campagnes d'entre-deux tours tambour battant, l'équipe d'On n'est pas couché fait une trêve dans l'actualité politique. Samedi 29 avril, aucun invité politique ne sera présent sur le plateau de l'émission de France 2. Laurent Ruquier recevra Bertrand Piccard. L'aéronaute suisse viendra présenter son livre Objectif Soleil : l'aventure Solar Impulse. Dans cet ouvrage, co-écrit avec André Borschberg et publié aux éditions Stock, ils racontent leur tour du monde en avion solaire.



Le journaliste Pierre Bénichou, quant à lui, viendra faire la promotion de son livre Les absents, levez le doigt !. Juliette Armanet, la nouvelle sensation de la chanson française, viendra promouvoir son album Petite Amie. Patrice Leconte répondra aux questions des chroniqueurs sur son livre Louis et l'ubiq et, enfin, Eddy Moniot et Maître Bertrand Perier présenteront À Voix haute !, le documentaire auquel ils ont participé, en salle depuis le 12 avril.