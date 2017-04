publié le 28/04/2017 à 18:18

Journaliste puis chanteuse, Juliette Armanet a fait une entrée fracassante dans le paysage musical français. Une voix envoûtante, une plume acérée et un univers bien à elle, l'artiste a dévoilé son tout premier album, Petite Amie, le 7 avril dernier. À 33 ans, Juliette Armanet prend la relève de la chanson française et remet la variété française au goût du jour, tout en simplicité. Ses influences sont diverses, William Sheller, Véronique Sanson ou même Mylène Farmer ont inspiré ses titres aériens, mélancoliques, parfois enlevés.



Celle qui a partagé un titre avec Julien Doré, Corail, est donc venue présenter Petite Amie dans Le Grand Studio RTL. Comme toujours, c'est accompagnée d'un piano qu'elle a interprété deux titres, L'Amour en solitaire extrait de ce premier opus, et Je te sens venir, une reprise en français très personnelle de I Feel It Coming, le tube de The Weeknd, en duo avec Daft Punk.

Juliette Armanet assurera la première partie de Julien Doré le 9 mai au Zénith de Paris, puis se produira l'été prochain de passage dans plusieurs festivals, comme Days Off, à la Philharmonie 2 de Paris le 5 juillet, ou Les Francofolies de la Rochelle, le 16 juillet.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.