publié le 25/11/2017 à 19:49

De la musique et des voix dissonantes, sûrement, ce samedi 25 novembre dans On n’est pas couché. Laurent Ruquier recevra pour ce nouveau numéro le philosophe Alain Finkielkraut, dont les positions sur des thèmes de société actuels comme le harcèlement sexuel suscitent la controverse. Il présentera En Terrain miné, un ouvrage coécrit avec Elisabeth de Fontenay (éd. Stock).



Sera également présent le chanteur Eddy Mitchell, qui vient de sortir un nouvel album, La même tribu (Polydor) ou encore, pour le pan musical de l'émission, Shaka Ponk. Le groupe parlera de son nouvel opus, The Evol (Tôt ou Tard).

L'écrivain Yannick Haenel prendra également place dans le fauteuil bleu pour accueillir les critique de Christine Angot et de Yann Moix. Il défendra son livre Tiens ferme ta couronne (éd. Gallimard). Enfin un duo de comédiennes, composé de Camille Chamoux et Camille Cottin, sera également présent au studio Gabriel pour présenter son spectacle, L'Esprit de contradiction.