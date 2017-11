"On n'est pas couché" : "vous êtes le diable", lance Yann Moix à Carla Bruni

publié le 19/11/2017 à 02:55

Pour son premier passage dans l'émission de Laurent Ruquier, Carla Bruni a eu droit à un compliment assez singulier de la part de Yann Moix. La chanteuse était venue faire la promotion de son album de reprises French Touch (Barclay), où elle reprend certains de ses titres anglo-saxons préférés, comme Enjoy the Silence de Depech Mode ou A Perfect Day de Lou Reed.



"Je suis un peu surpris que vous n'ayez pas repris Sympathy for the Devil des Stones, parce que pour moi le diable c'est vous, vous êtes le diable", a lancé Yann Moix à une Carla Bruni un peu surprise. Ensuite, face à la légère incompréhension qui montait, l'écrivain a précisé le fond de sa pensée. "C'est un compliment. Le diable doit avoir votre beauté, le diable doit avoir votre allure, le diable doit avoir votre éloquence, sinon on ne l'aurait pas inventé. Le diable ressemble forcément de près ou de loin à ce que vous êtes, la tentation", a-t-il expliqué suscitant des rires sur le plateau.

"Ah je vais revenir ", lui a répondu Carla Bruni, visiblement étonnée d'un tel éloge. Mais Yann Moix ne s'est pas arrêté là. "Je suis content qu'un président ait rencontré une reine", a-t-il renchéri, faisant référence à la relation qu'entretient Carla Bruni avec Nicolas Sarkozy. "Je ne sais pas pourquoi j'avais peur. J'aurais dû venir plus tôt", a ensuite conclu Carla Bruni.