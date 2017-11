"On n'est pas couché" : pour Yann Moix, Aymeric Caron est "malhonnête"

publié le 19/11/2017 à 04:13

Le ton est vite monté. Aymeric Caron était de retour dans On n'est pas couché, ce samedi 18 novembre, mais du côté des invités. L'ancien chroniqueur de l'émission venait présenter son nouveau livre Utopia XXI (éd. Flammarion), dans lequel il présente son projet pour une nouvelle société utopique. Son idée, mettre en œuvre une société écologiste, pacifiste et solidaire grâce à plusieurs propositions comme une semaine de travail limitée à 15 heures, ou l'abolition partielle des frontières.



Mais face à Yann Moix, les échanges ont été violents. "Je voudrais expliquer aux gens comment vous parvenez – et je vous en veux beaucoup pour ça – à dire des choses fausses, mais qui vous font porter une responsabilité énorme", a chargé Yann Moix. En cause selon lui, "des petites approximations accumulées", concernant notamment le conflit israélo-palestinien, qui font d'Aymeric Caron quelqu'un de "malhonnête" et de "dangereux", estime-t-il.

Une attaque qui a rapidement fait monter la tension entre les deux hommes. "Il y a chez vous Yann une obsession de cette question (…) parce que cela représente une page sur mon livre qui en fait 520", a rétorqué Aymeric Caron visiblement irrité, avant d'ajouter : "Pourquoi allez-vous rechercher des insinuations qui n'y sont pas ?"

Vous n'avez pas une meilleure connaissance que ceux dont j'ai cité les travaux pour écrire ce livre Aymeric Caron, à On n'est pas couché Partager la citation





Réfutant le terme "d'obsession", Yann Moix a contre-attaqué en évoquant "trois pages fausses" contenues selon lui dans le livre. "Elles ne sont pas fausses, vous n'êtes pas d'accord avec elles. Vous n'êtes pas historien (…) vous n'avez pas une meilleure connaissance que ceux dont j'ai cité les travaux pour écrire ce livre", lui a enfin renvoyé Aymeric Caron, pour tenter de mettre fin à la querelle.