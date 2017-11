publié le 12/11/2017 à 04:23

Remplacée par Claire Chazal la semaine dernière, Christine Angot était de retour dans On n'est pas couché, samedi 11 novembre. Et la chroniqueuse n'avait pas abandonné son style décrié. C'est l'humoriste Jérémy Ferrari, venu présenter son livre Happy Hour à Mossoul, qui en a fait les frais. Peu réceptive à l'humour de l'artiste, Christine Angot n'a pas hésité à livrer le fond de sa pensée. Alors que le ton était loin d'être amical entre les deux intéressés, la chroniqueuse a lancé : "Vous ne m'énervez pas, je ne vous trouve juste pas drôle". Réponse du principal intéressé : "Ça, on avait compris !".



Christine Angot a notamment reproché à Jérémy Ferrari de "tirer sur les cibles officielles", parmi lesquelles Bernard Henri Lévy. La chroniqueuse a estimé que la blague sur la chemise blanche du philosophe alors qu'il se trouvait à Mossoul, au milieu des ruines "avait beaucoup servi" et était "facile".

"Ça me faisait marrer de voir BHL en costume alors que tout le monde avait des gilets par-balles", a tenté d'expliquer Jérémy Ferrari, avant de souligner la mise en scène des photos de BHL avec une pointe d'humour. Une attitude loin d'être appréciée par Christine Angot. "Toujours cet argument de l'humour pour essayer de faire taire les gens... C'est une méthode qui a fait ses preuves".



Quelques minutes plus tard alors que la chroniqueuse avait mal compris une phrase de l'humoriste et commençait à s'énerver, Jérémy Ferrari a tenté d'apaiser la situation à sa façon : "Prenez un Xanax", a-t-il lancé à Christine Angot. Sur Twitter, les téléspectateurs ont salué le calme de Jérémy Ferrari. "Ton calme et ta repartie face à l'agressivité et l'arrogance de Christine Angot force le respect", a notamment écrit un twittos.

> Jérémy Ferrari - On n'est pas couché 11 novembre 2017 #ONPC

@JeremyFerrari ton calme et ta repartie face à l'agressivité et l'arrogance de Christine Angot force le respect. ¿ — Virginie Causse (@CausseVirginie) 11 novembre 2017

J'ai une fois de plus adoré @JeremyFerrari ! Une leçon de calme et de self control, car il en fallait ! Great job Man ¿¿ — DelPierroootUno¿ (@PierrOr1) 12 novembre 2017