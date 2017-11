Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, le 7 octobre

publié le 24/11/2017 à 01:31

L'animateur fait taire les rumeurs. Laurent Ruquier, qui anime depuis douze ans le talk-show On n'est pas couché sur France 2, s'est dit prêt à rempiler pour une treizième saison du programme, si France Télévisions voulait toujours de son émission. Dans un entretien au magazine du Monde, M, l'animateur a assuré qu'ONPC n'était pas en sursis, car "ce n'est ni dans mon intérêt, ni dans celui de Catherine" (Barma, ndlr, qui produit l'émission depuis sa création) de l'arrêter.



Le présentateur, aux commandes de l'émission diffusée les samedis en fin de soirée depuis 2006, a indiqué qu'il rencontrerait en février prochain Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, pour faire le point sur l'avenir de l'émission, qui fait l'objet de spéculations. "Je lui demanderai: est-ce que vous avez envie oui ou non qu'ONPC continue? Si elle dit oui, il y aura ONPC la saison prochaine", c'est-à-dire en 2018-2019, a déclaré Laurent Ruquier au magazine.

1,23 million de téléspectateurs en moyenne

Si les audiences d'ONPC, émission connue pour ses clashs fréquents entre chroniqueurs et invités, comme récemment entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, se sont effritées depuis des sommets atteints en 2014-2015, elles restent correct. M rappelle ainsi que l'émission est regardée par 1,23 million de téléspectateurs en moyenne depuis la rentrée, soit une part d'audience de 18,6%, (contre 1,72 millions et une pda de 24,4% il y a trois ans).