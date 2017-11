publié le 12/11/2017 à 06:01

Le coup de sang de Patrice Evra est encore dans toutes les têtes. Invité d'On n'est pas couché samedi 11 novembre pour présenter son livre Comme ses pieds, Vikash Dhorasoo a été interrogé sur ce coup de pied aux lourdes conséquences puisque l'Olympique de Marseille a annoncé qu'il mettait un terme à sa collaboration avec Patrice Evra.



"Ce qui les a énervé (les supporters, ndlr) c'est qu'il joue moins bien qu'avant. Il est en fin de carrière et c'est difficile de revenir en France quand on a joué à l'étranger. Moi j'aime les footballeurs, je les défends dans mon livre. Même lui j'ai envie de le défendre, même si ce n'est pas défendable. (...) Moi je le connais, c'est un mec super et ça gâche cette fin de carrière. On va retenir ça, c'est dommage", a expliqué l'ancien joueur de l'équipe de France.

"D'autres joueurs ont fait des gestes terribles qu'on ne sanctionne pas parce qu'ils ne sont pas attaquables. Lui (Patrice Evra, ndlr) aujourd'hui, il est faible. Il est en fin de contrat, il a 36 ans, il n'a plus de valeur marchande. Il aurait 25 ans, en pleine carrière, il ne serait pas licencié comme il va l'être", a estimé Vikash Dhorasoo.