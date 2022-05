"On est en direct" : "J'ai failli mourir", témoigne Dave

C'était le 25 janvier dernier. Dave était hospitalisé, après "une lourde chute sur la tête à son domicile".

Le chanteur confie, sur le plateau de On est en direct sur France 2,"avoir failli mourir", mais il explique que "ce n'est pas la première fois qu'il a eu affaire à la mort. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'amis à cause du sida et je m'étais dit que je n'aurais pas peur", explique-t-il, ajoutant qu'effectivement, "il n'a pas eu peur, mais qu'il ne souvient absolument de rien (...) notamment ceux qui sont venus me voir".

Il explique que c'est son compagnon, l'auteur Patrick Loiseau, qui lui a sauvé la vie : "Il a su m'amener à l'hôpital", dit-il gêné de cette question, avant de basculer sur un autre sujet.

À la suite de cet accident, Dave raconte "ne toujours pas avoir retrouvé ni le goût ni l'odorat", mais avoir "retrouver peu à peu l'équilibre et sa voix".

