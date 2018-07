Neymar une nouvelle fois moqué après ses confessions dans une pub

publié le 31/07/2018 à 01:49

"Vous pouvez penser que j'exagère, et parfois c'est vrai que j'exagère, mais la vérité c'est que je souffre sur le terrain". Neymar s'est prêté à un exercice de confession pour une marque de rasoirs et ce n'est passé inaperçu, notamment au Brésil.



L'attaquant vedette du PSG a été une nouvelle fois taclé par les médias et une partie de l'opinion publique au Brésil à cause de cette publicité dans laquelle il admet ses "exagérations" et se présente comme "un homme nouveau". Dans la vidéo postée sur son compte Twitter, le joueur le plus cher de l'histoire apparaît en gros plan, en noir et blanc, et dit se livrer "à cœur ouvert", deux semaines après l'élimination du Brésil en quarts finale de la Coupe du Monde 2018.



Dans un éditorial publié lundi 30 juillet dans sa version en ligne, le quotidien O Globo considère que le joueur de 26 ans s'est "tiré une nouvelle fois une balle dans le pied" avec cette vidéo publiée dimanche soir sur les réseaux sociaux. Le joueur répond dans cette publicité aux personnes qui l'accusent de simuler sur le terrain, et notamment lors du Mondial. "Le 'gamin Ney' donne un pas en avant dans sa transformation complète en un produit et deux en arrière dans son passage de l'enfance à l'âge adulte", résume l'éditorial de O Globo. La plupart des internautes qui ont laissé des commentaires sur le compte Twitter de la star de 26 ans ont clairement mis en doute sa sincérité.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia



Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) 30 juillet 2018