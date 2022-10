"Tu as fait de nous une famille". Après l'annonce vendredi 15 octobre de la mort de Robbie Coltrane, l'acteur qui incarnait Hagrid dans Harry Potter, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Emma Watson, qui campait le rôle d'Hermione Granger, s'est ainsi emparée de son compte Instagram pour lui adresser un dernier message.

"Robbie était comme l'oncle le plus amusant que j'ai jamais eu, mais surtout, il était profondément attentionné et compatissant envers moi, enfant et adulte. Son talent était si immense qu'il était logique qu'il joue un géant (...)", a d'abord écrit l'actrice, elle aussi révélée dans Harry Potter, à ses plus de 68 millions d'abonnés avant de s'adresser directement à l'ancien gardien de Poudlard.

"Robbie, si j'arrive à être aussi gentille que tu l'as été avec moi sur le plateau de tournage, je promets que je le ferais en ton nom et en ta mémoire. Sache combien je t'adore et t'admire. Ta douceur, tes surnoms, ta chaleur, tes rires et tes câlins vont vraiment me manquer. Sache que tu étais cela pour nous", a-t-elle ainsi poursuivi. "Il n'y avait pas de meilleur Hagrid. Grâce à toi, c'était une joie d'être Hermione", a conclu Emma Watson.

Emma Watson a rendu un vibrant hommage à Robbie Coltrane, alias Hagrid, sur Instagram. Crédit : Capture écran Instagram / @emmawatson

