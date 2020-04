Mort de Pierre Bénichou : Paris Première lui rend hommage ce vendredi

publié le 10/04/2020 à 14:33

Une semaine après l'annonce du décès de Pierre Bénichou les hommages se poursuivent. Le journaliste et sociétaire régulier des Grosses Têtes est mort à l'âge de 82 ans, avait appris RTL mardi 31 mars. Paris Première a annoncé ce mardi changer sa programmation du vendredi 10 avril afin de diffuser un hommage à ce grand nom du journalisme.

Pierre Bénichou a laissé à la grande famille RTL la peine de son départ, mais aussi et surtout de nombreux beaux souvenirs et une bonne humeur communicative. Véritable pilier des Grosses Têtes, "Beau Pedro, roi du tango" laisse en mémoire ses fous-rires mémorables et ses chansons improvisées dans l'émission de Laurent Ruquier.

Mercredi 1er avril, l'animateur et son équipe avaient rendu hommage à Pierre Bénichou dans une émission spéciale où ont été diffusés les meilleurs moments du journaliste dans les Grosses Têtes. Cette émission hommage est à retrouver sur Paris Première, vendredi 10 avril à partir de 20h50.