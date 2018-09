Week-end de rêve avec Pierre Bénichou et Arielle Dombasle

publié le 17/09/2018 à 18:25

Les Grosses Têtes sont de retour !

Aujourd'hui, lundi 17 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a fait des écarts ce weekend, elle a repris deux fois du thé.

… Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui mange en un repas ce qu’Arielle Dombasle mange sur une année.

…Bernard Mabille

Une Grosse Tête dont la sardine qui a bloqué le port de Marseille, bloque aussi régulièrement son taxi.

… Titoff



Une Grosse Tête dont les albums ne sont jamais dégriffés.

…Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui continue à très bien vivre grâce à sa prothèse du coude.

…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête dont la mauvaise humeur met tout le monde de bonne humeur.

… Pierre Bénichou







Arielle Dombasle dans Les Grosses Têtes Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !

