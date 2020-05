Miss Univers : Amber-Lee Friis, Miss Nouvelle-Zélande, décède à 23 ans

publié le 26/05/2020 à 19:02

C'est une annonce choc dans l'univers des concours de beauté. Amber-Lee Friis, Miss Univers Nouvelle-Zélande 2018, est décédée lundi 25 mai 2020 à l'âge de 23 ans. Selon les informations du tabloïd le Daily Mail, Amber-Lee Friis se serait suicidée.

Toujours selon le média, Amber-Lee Friis est décédée, un mois après la mort de Kirsten Olason, qu'elle considérait comme sa "deuxième mère", qui luttait depuis un an après un AVC. Avant le début de l'épidémie de coronavirus, la jeune femme et son petit ami avaient lancé un site de vêtements en ligne, durement touché par la crise économique lié l'épidémie. "En raison de l'épidémie, nous ne sommes pas autorisés à recevoir des commandes en vrac, donc les vêtements seront limités pour le moment", expliquait-elle à ses abonnés en mars dernier.

Nigel Godfrey, le PDG de Miss Univers Nouvelle-Zélande a confié sur son compte Facebook : "Elle était authentique, honnête et elle avait une énergie que peu d’autres possèdent, son cœur était définitivement au bon endroit".

À l'âge de 15 ans, Amber-Lee Friis avait quitté le domicile familial. En plus de ses études, elle travaillait dans un restaurant Pizza Hut de la ville d'Auckland pour se loger et se nourrir. Souffrant alors de troubles alimentaires, elle se confiait dans une précédente interview sur cette période de sa vie : "Je voyais tout en noir. Je me voyais comme une vieille femme en colère et grosse mais, j'ai pensé : 'Ce n'est pas ce que je veux être'".

Au lycée, Amber-Lee Friis était aussi victime de harcèlement. "J'étais complètement perdue avant de commencer à définir mes objectifs et à me concentrer sur ce que j'avais envie de faire. Je me sentais prise au piège et sans espoir. Personne ne devrait ressentir cela. Je veux aider les jeunes filles à voir leur potentiel et à construire leur plan de vie", expliquait-elle au magazine Stuff, après avoir été sélectionnée pour Miss Univers 2018.