L'ex-Miss Morgane Rolland, 22 ans, meurt percutée par un tracteur

publié le 28/04/2019 à 14:41

Elle n'avait que 22 ans. Morgane Rolland, élue Miss Pays Stéphanois en 2017 et deuxième Dauphine de Miss Loire, a trouvé la mort vendredi 26 avril. La jeune femme a été percutée par un tracteur près de la commune de Veauchette, dans la Loire.



Comme le rapporte Le Progrès, Morgane Rolland ainsi qu'un homme de 22 ans circulaient à vélo lorsqu'ils ont du éviter une voiture en se déportant sur la gauche. Au même moment, un tracteur avec sa remorque les dépassait.

Le vélo de la jeune femme s'est coincé sur l'encoche de la remorque, et la cycliste est passée dessous. Transportée dans un état critique, elle est décédée à son arrivée à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Comme le précise Le Progrès, le second cycliste et conducteur du tracteur sont indemnes. Très choqués, ils ont été transportés à l'Hôpital Nord.

L'hommage de Sylvie Tellier

Originaire de Chambon-Feugerolles, Morgane Rolland était sapeur-pompier volontaire dans la Loire et était étudiante en STAPS à l'université Jean-Monnet, à Saint-Étienne. Sur Twitter, le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de la Loire a rendu hommage à la jeune femme.

¿¿ Le @sdis42 a la douleur de vous faire part du décès accidentel ce jour, à titre privé, d’une jeune sapeur-pompier volontaire de la #Loire. L’ensemble des #pompiers et agents du #SDIS42 s’associe à la peine de ses collègues et de ses proches. ¿ pic.twitter.com/agRTla5c2H — SAPEURS-POMPIERS 42 (@sdis42) 26 avril 2019

Autre hommage : celui de Sylvie Tellier, la présidente du comité miss France. Sur Instagram, elle s'est dit "bouleversée par ce drame". "Bon voyage au pays des anges belle Morgane ! Des pensées émues pour ses parents, son fiancé, ses proches et pour le comité Miss Loire qui a eu la chance de partager des moments de bonheur avec Morgane", a-t-elle écrit.

"La région Rhône-Alpes est en deuil", a pour sa part déclaré sur Facebook le comité d'organisation Miss Isère.