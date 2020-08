Miss Guadeloupe : une candidate disqualifiée pour un sein dévoilé

publié le 21/08/2020 à 13:00

C'est une série de portraits qui n'a rien de vulgaire ou d'érotique et qui vient pourtant d'éteindre des rêves d'élection de l'une des candidates de Miss Guadeloupe. Anaëlle Guimbi, l'une des six postulantes au titre de Miss Guadeloupe a été contrainte de jeter l'éponge à quelques heures du concours de beauté.

Droite dans ses bottes mais sans amertume et avec une certaine élégance, elle écrit sur son compte Instagram : "Malheureusement cette magnifique aventure qu’est Miss Guadeloupe s’arrête ici pour moi. En effet, les photos que vous voyez s’avèrent être contraire aux valeurs de Miss France. Les règles sont ce qu’elles sont, je m’incline mais je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères comme ce combat contre le cancer du sein."

Dans cette série de trois photos qui fait la place belle au "body painting", on peut voir la jeune femme recouverte de maquillage rose, de strass et des pétales de fleurs. Souriante, elle tient l'un de ses seins (entièrement peint et couvert de cristaux) dans la paume de sa main.

"Je ne vous remercierai jamais assez pour tout le soutien et l’amour que vous m’avez apporté ces derniers jours, continue Anaëlle Guimbi. J’aurais vécu cette aventure pleinement, mon seul regret sera de ne pas avoir pu participer au show et par la même occasion vous montrer à tous que vous aviez raison de me soutenir. Je souhaite bonne chance à toutes mes copines d’aventure, on forme une super belle équipe et je suis heureuse d’avoir pu faire d’aussi belles rencontres. Merci pour tout les filles !" Et de conclure, délicate : "Merci au comité Miss Guadeloupe, cette aventure humaine m’aura beaucoup apporté sur tous les plans !"

Des règles d'un autre temps ?

Sans entrer dans le détail de son éviction, le Comité Miss Guadeloupe a prévenu les votants sur son compte Instagram qu'il ne pourrait pas voter pour cette candidate n°3 à cause d'une "non conformité au règlement de l'élection nationale". C'est la règle anti-nu qui a été appliquée ici : "[La candidate] ne pas avoir participé à des séances photos, captations visuelles et/ou audiovisuelles et/ou tout type événements susceptibles de permettre une exploitation auprès du public d’images représentant la candidate sans sous-vêtements ou vêtements laissant intentionnellement apparaître des parties intimes, à la seule appréciation de la société MISS FRANCE ORGANISATION, et/ou dans un contexte à caractère érotique ou pornographique".

De nombreux fans de la jeunes filles se sont élevés contre cette décision en jugeant que ces photos n'étaient pas vulgaires et qu'en souhaitant soutenir la lutte contre le cancer du sein, la jeune femme faisait une bonne action.

Pour rappel, Miss France exige toujours des candidates à l'élection de ne pas avoir été "marié ou pacsé et de ne pas avoir d'enfant", de faire "plus d'1m70", de ne pas avoir de "tatouage ou de piercing visibles", de ne pas avoir eu recours à la "chirurgie esthétique" (sauf réparatrice) ou ne pas avoir un "comportement ou une moralité contraire à l'ordre public ou aux valeurs de Miss France". Des règles strictes et conservatrices qui ne manquent jamais de causer quelques remous auprès des candidates, des fans ou de l'organisation.