En tant que Miss France, "mon combat est d'aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. C'est un hommage à ma grand-mère parce qu'elle s'est battue en tout contre cinq cancers. Elle nous a malheureusement quitté cette année", a livré Indira Ampiot à RTL peu après sa victoire au concours de Miss France 2023.

La représentante de la Guadeloupe s'est ouverte et a laissé sortir son amour pour sa grand-mère : "Ma grand-mère, c'était vraiment un exemple. C'était un peu comme une deuxième maman parce qu'elle a contribué à mon éducation et elle était incroyable avec nous. Elle nous a toujours aidée malgré sa maladie. Elle était toujours là pour nous et je sais qu'elle aurait été fière. Mais moi, je suis fière d'elle aussi".

À seulement 18 ans, la nouvelle Miss France remporte la couronne tant désirée. "Je lui dédie ma victoire et je suis émerveillée. J'ai hâte de découvrir toute ma famille parce qu'au final, je vois qu'il y a plein d'engouement autour de toute l'élection. Mais je n'ai rien encore vu. Donc j'ai vraiment hâte". Une victoire dédiée à sa grand-mère, sa famille et à toute la Guadeloupe. En effet, Indira Ampiot est la quatrième Miss Guadeloupe à atteindre le titre suprême de Miss France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info