Miss France 2023 : qui est Lara Lebretton, élue Miss Bourgogne ?

La Bourgogne tient sa candidate pour le concours de Miss France 2023. Le dimanche 9 octobre, Lara Lebretton est arrivée en tête devant ses 13 concurrentes lors de l'élection sur la scène de l'Eduen, à Autun.

À 23 ans, la jeune femme succède à Chloé Galissi, qui ne s'était pas imposée dans le top 15 du concours Miss France 2022. Lara Lebretton est infirmière de métier. Elle aimerait s'engager dans l'humanitaire et comptabilise de nombreuses passions. "Je pratique la danse depuis 15 ans au club de Givry où nous avons atteint un haut niveau. Je m'épanouis aussi dans la création artistique, la couture et la peinture. En bref, on dit de moi que je suis pleine de vie et désireuse de réussir dans tout ce que j'entreprends", a-t-elle confié au comité Miss Bourgogne.

La jeune infirmière représentera la Bourgogne lors de l'élection de Miss France 2023, le 17 décembre à Déols, dans le Centre-Val de Loire. Lara Lebretton sera toutefois confrontée à 29 autres candidates, toutes aussi déterminées qu'elle à gagner.

