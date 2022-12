Miss France 2023 : qui est Emma Guibert, Miss Pays de la Loire ?

Qui sera élue Miss France 2023 ? La réponse à cette question sera connue le samedi 17 décembre. Miss Vendée puis Miss Pays de la Loire, Emma Guibert espère bien réaliser la passe de trois en décrochant l'écharpe nationale. Trois Miss issues de la région ont déjà été sacrées, dont Linda Hardy, Miss France 1992.

À 20 ans, Emma Guibert est actuellement en deuxième année de BTS du côté des Sables d'Olonne. Sa spécialité, le tourisme. Poussée par ses proches, la jeune femme juge cette aventure des Miss comme un conte "un peu merveilleux". Mais cette envie d'être Miss n'est pas nouvelle chez la Vendéenne.

"Au début, c'est un rêve de petite fille parce que ma marraine avait participé à Miss Vendée. Et puis elle me racontait ça quand j'étais petite, alors j'avais un petit peu des étoiles plein les yeux", confiait-elle à France Bleu. Après ces deux premières étapes, elle espère voir son aventure continuer et ne pas s'arrêter en si bon chemin. Sa chanson favorite est Don't Stop Me Now du groupe Queen, révélait-elle dans un entretien à Paris Match. Sera-t-elle la "reine" du prochain concours Miss France. Le jury et les téléspectateurs le décideront le 17 décembre prochain.

