Miss France 2023 : qui est Florence Demortier, Miss Midi-Pyrénées ?

L'élection de Miss France 2023 aura lieu le samedi 17 décembre à Châteauroux. Et à quelques semaines du concours, chaque région connaît déjà l'identité de sa représentante. Élue Miss Midi-Pyrénées 2022 le 3 septembre dernier, Florence Demortier tentera de décrocher la fameuse écharpe nationale.

Cette soirée du 3 septembre "a marqué ma vie à jamais", confiait la jeune femme à la suite de son élection sur son compte Instagram. Florence Demortier est âgée de 22 ans et est originaire de la ville de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). "Je suis kinésithérapeute car j'aime les gens, me sentir utile et pouvoir avec mes connaissances et mes mains, venir en aide", racontait Miss Midi-Pyrénées 2022 à Paris Match.

Comme elle le confiait à la presse régionale, candidater au concours Miss Midi-Pyrénées est une idée qu'elle avait en tête depuis longtemps. L'obtention de son diplôme a motivé cette participation puis son élection à l'échelle régionale. Elle espère désormais connaître une réussite similaire à Miss France. Chloé Morteau, en 2009, a été la dernière Miss Midi-Pyrénées à glaner la fameuse écharpe tant convoitée.

