Miss France 2023 : qui est Chiara Fontaine, Miss Roussillon ?

La ville de Perpignan sera représentée du côté de Châteauroux. Originaire de la commune perpignanaise, Chiara Fontaine a été sacrée Miss Roussillon en août dernier. La jeune femme de 20 ans représentera la région au prochain concours Miss France, organisé le 17 décembre prochain. Très motivée, Chiara Fontaine a mis ses études entre parenthèses afin de se focaliser sur un objectif bien précis : être sacrée Miss France 2023.

"Je dirais que la bienveillance et l'authenticité sont mes principaux traits de caractère", a-t-elle expliqué dans un entretien à Paris Match. Le concours Miss France accueille une apprentie psychologue cette année. Avant cette pause pour profiter à fond de son aventure, Chiara Fontaine a déjà suivi deux années d'études dans ce domaine. Durant son enfance, elle avait une fibre plutôt artistique, pratiquant notamment plusieurs styles de danse. La musique est aussi une composante importante de son quotidien. "J'écoute de la musique pour commencer ma journée", a-t-elle indiqué dans un entretien à TF1.

"Je suis fière de représenter le Roussillon ici et ailleurs et je ferai de mon mieux pour aller le plus loin possible dans cette aventure", s'est réjouie sur Instagram la jeune femme après son titre de Miss Roussillon 2022. Outre la psychologie, le monde du cinéma l'intéresserait aussi beaucoup. "Mon job de rêve ? Actrice", a-t-elle récemment révélé. Si elle s'impose le 17 décembre prochain, Chiara Fontaine deviendrait la 5e Miss Roussillon à décrocher l'écharpe nationale. Elle succèderait à Alexandra Rosenfeld, titrée en 2006.

