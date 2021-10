Miss France 2022 : qui est Jade Lange, Miss Centre-Val de Loire 2021 ?

Elle a été élue Miss Centre-Val de Loire le dimanche 24 octobre 2021. Jade Lange, 18 ans participera donc à l'élection Miss France 2022 qui se déroulera le 11 décembre prochain. Du haut de ses 1m75, la jeune femme a surpassé les 18 autres candidates.

Après son élection, la jeune femme qui suit depuis septembre des études de sciences du langage à Orléans s'est exprimée avec une publication Instagram :"Je réalise à peine ce qu’il m’arrive, je vis un rêve éveillé grâce à VOUS et je vous en remercie du fond du cœur. J’ai passé une aventure extraordinaire au côté des autres candidates qui ont été formidables et toutes méritantes hier soir. C’est avec grande fierté que je vais représenter la région Centre-Val de Loire à Miss France le 11 décembre. Je vous promets de donner le meilleur de moi-même pour emmener ma région le plus loin possible".

"Je remercie infiniment le comité Miss Centre-Val de Loire pour cette magnifique élection ainsi que tous ses partenaires qui ont fait un travail exceptionnel et sans qui cette soirée n’aurait pas pu être aussi magique. J’ai si hâte de vous rencontrer ! C’est un honneur de te succéder ma Chloé Delavalle je vais tout faire pour représenter et faire briller notre région aussi bien que tu l’as fait durant cette année", a ajouté la toute nouvelle Miss Centre-Val de Loire.

Le 15 novembre prochain, toutes les candidates à l'élection Miss France s'envoleront sur l'Île de la Réunion pour un mois de préparation.