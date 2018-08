publié le 23/08/2018 à 12:52

C'est elle qui portera finalement les couleurs de la Provence dans l'espoir de succéder à Maëva Coucke, Miss France 2018 lors de la prochaine élection de reine de beauté en décembre 2018. Après l'annonce du départ de la compétition d'Aurélie Pons, la Miss Provence 2018 originelle, il fallait vite trouver une remplaçante.



Heureusement, le comité Miss France et les comités régionaux disposent toujours de la célèbre hiérarchie des miss pour ne laisser aucune place vacante. Le comité avait le choix entre Léa Valette (quatrième dauphine, 23 ans), Lou Limongi (troisième dauphine, 19 ans), Winona Gueraini (deuxième dauphine, 18 ans), et Gabrielle Ghio (première dauphine).

C'est la deuxième dauphine d'Aurélie Pons, Wynona Gueraini, qui a été sélectionnée par le comité régional. La jeune femme de 18 ans a fait part de sa grande joie à l'annonce de ce remplacement éclair. "Voilà, aujourd’hui je réalise mon rêve du moins une grosse partie. Si j’en suis là aujourd’hui c’est grâce à ma famille, mes amis, le comité Miss PACA mais aussi et surtout grâce à vous, écrit-elle sur son compte Instagram.

"Vous, qui pour beaucoup ne me connaissez pas et qui croyez en moi. Sachez que vous avez tous, absolument tous une place dans mon grand cœur, continue-t-elle. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour enfin ramener la prestigieuse couronne de Miss France. Mais sachez que sans vous je ne suis rien. Vous êtes mon oxygène, mon essence ! Je me donnerai à fond mais pour que notre si belle Provence aille loin, j’ai grand besoin de vous."



Aurélie Pons avait abandonné la compétition pour suivre son cœur et un jeune mannequin, prénommé Carlos, rencontré il y a peu, avec qui elle souhaite vivre le grand amour. C'est via son compte Instagram que la jeune femme a annoncé la nouvelle. "Il a surtout un grand trésor au fond de lui. Et ça, c'est précieux et rare (...) j'ai choisi l'amour, un amour saint et grand, car il est vrai", a-t-elle écrit.