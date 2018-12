publié le 05/12/2018 à 08:05

Elle va représenter la région Poitou-Charentes et tout particulièrement les terres de Coqnac dont elle vient. Marion Sokolik, 23 ans, est originaire de Saint-Brice. Elle a été élue en octobre à La Rochelle, et c'est une tête bien faite puisqu'elle est diplômée afin de devenir préparatrice en pharmacie.



D'après son portrait réalisé par le concours Miss France, elle se décrit comme généreuse, modeste et respectueuse. Des qualités morales qui s'ajoutent à la pratique du crossfit, depuis un an, un entraînement rigoureux, difficile et intense très tendance. Un atout non négligeable pour cette jeune femme qui mesure 1m74, qui pourrait la hisser au sommet du podium pour l'élection - le 15 décembre prochain - de Miss France 2019.

Elle est aussi une mélomane puisqu'elle a expliqué au comité du concours de beauté avoir pratiqué le piano durant son adolescence, entre 10 et 15 ans.

