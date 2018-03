Les Grosses Têtes accueillent Miss France

publié le 05/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête exceptionnelle qui pourrait bien faire oublier les dames du 1er rang à Pierre Benichou pendant 2 heures.

…Miss France 2018 Maeva Coucke



Une Grosse Tête qui a été élu plusieurs années reine de l’information.

… Christine Ockrent

Une Grosse Tête qui pourrait participer aux Miss France, mais dans le jury.

… Caroline Diament

Une Grosse Tête avec qui on n’a pas envie de se fâcher, d’ailleurs toutes ses réponses aux questions seront considérées comme bonnes.

… Joey Starr

Une Grosse Tête qui peut s’énerver si on ne met pas de « e » à Nique ta mer.

… Olivier de Kersauzon



Une Grosse Tête qui si on l’écoutait, aurait pu être un Grand Navigateur, un grand rappeur, voir même Miss France.

… Pierre Bénichou



Maëva Coucke, miss Nord-Pas-de-Calais Crédit : BERTRAND NOEL/ SIPA/TF1

