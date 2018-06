publié le 06/06/2018 à 14:06

C'est une petite révolution dans le monde des concours de beauté. Le comité Miss America a décidé de supprimer le défilé en maillot de bain lors des prochaines élections. "C'est quand même paradoxal pour un concours de beauté de commencer à avancer sur ces sujets-là, sans finalement se réinterroger sur sa place, sur la mise en compétition des femmes, le jugement sur des critères assez artificiels", note Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole d'Osez le féminisme.



"Ça ne repose sur rien d'intéressant. J'ai trouvé très intéressant le communiqué de presse de Miss America, mais très paradoxal. Ce qui est pointé c'est que maintenant le concours va faire place aux femmes pour leur intelligence, leur capacité d'engagement, le fait qu'elles soient brillantes et puissantes. Mais finalement pourquoi organiser un concours alors ? Ça s'appelle la vie de tous les jours", explique-t-elle.

J'ai plutôt hâte d'avoir une femme présidente de la République Raphaëlle Rémy-Leleu





Pour la militante d'Osez le féminisme, le concours Miss France "fait partie du patrimoine et non pas du 'matrimoine'. Ce n'est pas du tout une mise en valeur des femmes pour tous les talents que nous avons".

"On dit, la miss France est la représentante de la France pendant un an. Ben non, le représentant de la France, et c'est au masculin encore pour le moment, c'est le chef de l'État. Donc j'ai plutôt hâte d'avoir une femme présidente de la République", confie Raphaëlle Rémy-Leleu.