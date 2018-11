publié le 23/11/2018 à 15:35

"C’est un rêve de petite fille qui se réalise. En plus, c’était ma dernière année pour participer [l'âge maximal du concours est 24 ans]. Je ne m’y attendais vraiment pas. Je suis très heureuse que cela continue. J’ai hâte de voir la suite", confie Alice Quérette au Parisien, lors de son élection en septembre 2018.



À 24 ans, la jeune femme de Boulogne-Billancourt représentera donc l’Île-de-France, le 15 décembre 2018 sur la scène de Zénith de Lille. Étudiante en master de marketing digital à Paris, Alice Quérette souhaite devenir cheffe de produit marketing dans la mode. Elle suit aussi des cours à Madrid. Alice Quérette ne manque donc pas de volonté pour porter l'écharpe de Miss Île-de-France, tout en poursuivant ses études.

Dans sa famille, les études sont très importantes. "On était sûr que c’était la plus belle, assure. Elle avait le plus d’allure. Mais, je veux d’abord qu’elle finisse ses études", résumait sa mère Pascale au Parisien. Des propos qui ont écho à ceux de son père Jean-Louis : Je suis très content, mais j’attache une grande importance aux études. Mais c’est une grande fille. C’est d’ailleurs elle qui a décidé de participer".