Elle est âgée de 22 ans et c'est elle qui représentera la région de l'Alsace au concours Miss France 2019. Léa Réboul a été couronnée Miss Alsace 2018 le 9 septembre dernier à Saint-Louis (Haut-Rhin). La jeune femme est étudiante en troisième année d'opticien-lunetier dans l'établissement ORT situé à Strasbourg.



Plus tôt dans l'année, elle avait été élue Miss Bas-Rhin 2018 au Forum de Saint-Louis parmi les 18 candidates en lice et notamment devant Lou Droehnlé, 18 ans, et Maurine Lienhart, 19 ans, qui complétaient le podium. Passionnée de photographie et de sport, la jeune femme qui est originaire de Lingolsheim - une commune près de Strasbourg - pratique la danse classique depuis dix ans.

"Rigueur, discipline et courage" sont ses maîtres mots avait-elle déclaré à l'Alsace. Léa souhaite depuis toute petite devenir une reine de beauté et pourrait ainsi succéder à Delphine Wespiser, dernière Miss Alsace à avoir été élue Miss France (en 2012).