Miss France 2018 : qui a obtenu la meilleure note au test de culture générale

publié le 29/11/2017 à 09:59

Aucune Miss régionale n'a fait un sans faute cette année. Durant leur séjour aux États-Unis, les candidates à l'élection de reine de beauté 2018 ont été évaluées sur leurs connaissances. Des questions de culture générale qui mêlaient logique, géographie, histoire, culture et questions sur l'actualité sportive, économique et politique.



La cheftaine du concours, Sylvie Tellier, a rendu aux Miss régionales leurs copies quelques jours après. C'est Miss Corse qui a récolté la meilleure note avec 18/20. Une première de classe qui l'emporte sur Miss Limousin, Miss Auvergne et Miss Guyane, toutes trois ex-aequo avec 17/20. "Je suis contente parce que j'avais promis à mes professeurs que je ferai le maxi­mum pour obtenir le meilleur résultat...", a déclaré la jeune femme. Eva Colas, titulaire d'un bac avec mention "Très bien" et actuellement étudiante en économie-gestion à l'univer­sité Paris IX-Dauphine. La jeune femme s'est trompée sur deux questions seulement : le taux de chômage actuel de la France (9,5%) et la capitale Suisse (Berne).

Ces bons résultats n'offriront que quelques points en plus pour ces candidates mais ils ne garantissent nullement une place en finale. "Ce n'est pas parce que vous faites partie des cinq meilleures au test que vous êtes assu­rées de faire partie des fina­listes. Une Miss qui a une excel­lente note mais se tient mal à table et n'est pas ponc­tuelle ne sera pas forcé­ment choi­sie", a tenu à rappeler Sylvie Tellier d'après nos confrères de Gala.

Auriez-vous fait mieux que Miss Corse ? Une seule façon de le savoir : passer le même test que les candidates sur RTL.fr.