publié le 28/08/2017 à 08:39

Mireille Darc est décédée ce lundi 28 août 2017 à l'âge de 79 ans, a annoncé sa famille à RTL. En 2016, l'actrice avait subi une troisième attaque cérébrale dans la nuit du 28 au 29 septembre et avait été hospitalisée pour deux hémorragies cérébrales dix jours plus tôt à Paris.



Elle "avait failli mourir" à ce moment-là, avait déclaré son époux Pascal Desprez sur RTL le 28 septembre 2016. "Quand elle a fait une deuxième hémorragie cérébrale, il y a eu un grand moment de panique, elle ne voyait plus, elle ne parlait plus", avait alors expliqué le mari de l'actrice. Cette dernière, qui souffrait d'un souffle au cœur depuis l'enfance, avait été opérée du cœur il y a 3 ans dans le plus grand secret.

Née le 15 mai 1938, Mireille Aigroz, icône du cinéma français dans les années 1970 et souvent comparée à Brigitte Bardot, a choisi son pseudonyme en référence à Jeanne d'Arc. "La grande sauterelle", son surnom depuis le succès du film éponyme en 1966, a notamment gagné le cœur des Français dans les polars de Lautner, avec qui elle a tourné une quinzaine de films. Ses fans retiennent aussi sa prestation dans Le grand blond avec une chaussure noire en 1972, film dans lequel elle apparaît dans une robe au décolleté vertigineux.



Compagne d'Alain Delon pendant douze ans

La vie privée de Mireille Darc bascule en 1968 sur le tournage de Jeff. L'actrice rencontre pour la première fois un grand nom du cinéma français : Alain Delon, avec qui elle a partagé l'affiche dans 13 films. Le couple mythique s'est séparé douze ans après sa formation, en 1980. Restés très proches, ils se sont retrouvés sur les planches du théâtre Marigny en 2007 pour Sur la route de Madison, une pièce adaptée du film de Clint Eastwood.