publié le 28/08/2017 à 10:53

Une des plus grandes actrices du cinéma français s'est éteinte. Mireille Darc est décédé à l'âge de 79 ans ce lundi 28 août après un long combat contre la maladie. Celle qui a marqué les années 1970 autant par son jeu que par son caractère laisse derrière elle le souvenir d'une femme forte, qui a fréquenté de grands noms du cinéma comme Lino Ventura et Jean Gabin.





C'est à cette femme qu'était Mireille Darc et à son souvenir que son mari Pascal Desprez a tenu à rendre hommage avec un texte très touchant envoyé à ses proches, famille et amis : "Très chers amis, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Le petit cœur de Mireille, si tendre, si beau mais si fragile s'est arrêté de battre".

Après plusieurs hémorragies cérébrales, Mireille Darc s'est endormie chez elle. "Aujourd'hui, après presque une année de bataille et de souffrance, elle a rejoint les étoiles et tous ses amis. Elle a tellement aimé la vie, elle a vécu d'amour, 'cette eau fraîche qui coule dans mes veines' me disait-elle".