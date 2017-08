A la bonne heure - Stéphane Bern et Mireille Darc - Vendredi 15 janvier 2016 - partie 1

publié le 28/08/2017 à 09:20

Mireille Darc s'est éteinte à 79 ans, lundi 28 août, a annoncé sa famille à RTL. L'actrice a succombé après avoir été hospitalisée pour trois accidents vasculaires. Durant sa vie, elle s'est régulièrement confiée sur les ondes de RTL, jusqu'à quelques mois avant sa mort.



Née à Toulon dans le Var en 1938, elle avait embrassé la carrière de comédienne au début des années 1960, et était devenue célèbre grâce au réalisateur Georges Lautner. Elle a tourné dans plus de cinquante films, et est notamment connue pour son rôle dans Le grand blond avec une chaussure noire, avec l'acteur Pierre Richard.

Mais Mireille Darc n'était pas qu'une comédienne. En janvier 2016, elle était venue présenter au micro de Stéphane Bern sur RTL son travail derrière l'objectif : une exposition de ses clichés était alors organisée chez Artcurial ce mois-là. Femme engagée, elle avait réalisé un documentaire sur les femmes sans-abri, diffusé sur France 2 le 15 décembre 2015. La veille de la diffusion, elle était venue témoigner au micro de Marc-Olivier Fogiel, sur le portrait de ces neuf femmes SDF qu'elle avait suivies.

Une femme engagée, qui avait déjà fait face à plusieurs soucis de santé

Mireille Darc a également été la compagne pendant une quinzaine d'années de l'acteur Alain Delon, dont elle s'est séparée dans les années 1980. À leur rupture, l'acteur avait déclaré ceci à propos de leur couple : "Jusqu'à la fin de nos jours on est amoureux l'un de l'autre. [...] Nous formons un couple en dehors de tout". L'actrice avait déjà connu des soucis de santé. En 2013, elle avait subi une opération du cœur, à 75 ans. Une opération qu'elle avait déjà subi 33 ans auparavant.